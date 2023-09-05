Захарова прокомментировала заявление спикера парламента Армении по Лачинскому коридору

По мнению официального представителя МИД РФ, власти страны в последнее время допускают риторику "на грани хамства"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Представители Армении в последнее время допускают риторику "на грани хамства" по ситуации с Лачинским коридором, подобная риторика их не красит. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова спикера армянского парламента Алена Симоняна, выступившего с критическими заявлениями по ситуации с Лачинским коридором и российскими миротворцами.

"Мне кажется, эта публичная риторика на грани чего-то похожего на хамство не красит политических деятелей Армении, - указала дипломат. - Я понимаю, что там, наверное, и роли у всех расписаны, кто что заявляет и кто как это говорит, но все-таки я уверена, что это не красит людей, которые представляют армянское общество, - использовать какие-то подобные выражения. А мы их видим и слышим в последнее время немало".

Захарова подчеркнула, что если представители Армении хотят разговаривать с российской стороной на экспертном и "на хорошем политическом уровне, то для этого есть все возможности".

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica выступил с утверждением, что Россия отдаляется от Южного Кавказа. По словам премьера, российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, потому как Россия либо не хочет, либо не может этого делать.