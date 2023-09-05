5 сентября, 11:35,
обновлено 5 сентября, 11:52

Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, Россия будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Читайте также
Правительство Армении направило Римский статут в парламент для ратификацииЭксперт: ратификация Арменией Римского статута будет направлена против интересов России

"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - сказала дипломат, комментируя действия властей Армении.

Ранее корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства Армении сообщили, что кабмин республики направил Римский статут МУС в парламент для ратификации. 

Теги:
АрменияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация