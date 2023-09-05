Захарова: Россия запросила у Армении разъяснения по ратификации Римского статута МУС

По словам официального представителя МИД РФ, Россия будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом Армении Римского статута Международного уголовного суда (МУС), будет выстраивать действия, исходя из ответа армянской стороны. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы уже запросили у армянской стороны разъяснения на этот счет и будем определяться с нашими дальнейшими шагами, исходя из содержания ответа Еревана", - сказала дипломат, комментируя действия властей Армении.

Ранее корреспонденту ТАСС в пресс-службе правительства Армении сообщили, что кабмин республики направил Римский статут МУС в парламент для ратификации.