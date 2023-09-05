Захарова назвала малодушным решение Нобелевского фонда по отзыву приглашения послу РФ

Официальный представитель МИД напомнила, что одним из направлений Нобелевской премии является "Мир" как "стремление предотвратить или преодолеть конфронтацию"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Нобелевского фонда отозвать приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана на вручение премий в Стокгольме малодушным и недальновидным.

Ранее Нобелевский фонд отозвал недавние приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. При этом фонд подчеркнул, что послы трех стран "будут приглашены на церемонию в Осло".

"Это малодушие - раз, недальновидность - два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же говорят, позиции - три, и как всегда отсутствие каких-либо стандартов по принципиальным вопросам", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова также напомнила, что одним из направлений Нобелевской премии является "Мир" как "стремление предотвратить или преодолеть конфронтацию". "К сожалению, фонд Нобеля, наверное, действительно замахнулся на хорошее, а поставил в результате под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность", - добавила она.

О Нобелевской премии

Каждый год в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой объявляются лауреаты Нобелевских премий по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В 2023 году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Российские и советские деятели науки и культуры неоднократно становились лауреатами премии. Среди них ученые Иван Павлов, Лев Ландау, Андрей Сахаров, писатели Борис Пастернак, Михаил Шолохов, журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом).