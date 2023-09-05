5 сентября, 11:56
Нобелевская премия

Захарова назвала малодушным решение Нобелевского фонда по отзыву приглашения послу РФ

Официальный представитель МИД напомнила, что одним из направлений Нобелевской премии является "Мир" как "стремление предотвратить или преодолеть конфронтацию"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала решение Нобелевского фонда отозвать приглашения послам из России, Белоруссии и Ирана на вручение премий в Стокгольме малодушным и недальновидным.

Читайте также
Нобелевский фонд отозвал приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на вручение премийГлава МИД Эстонии призвал не допускать послов РФ и Белоруссии на Нобелевскую церемонию

Ранее Нобелевский фонд отозвал недавние приглашения послам из РФ, Белоруссии и Ирана на церемонию вручения премий в Стокгольме. При этом фонд подчеркнул, что послы трех стран "будут приглашены на церемонию в Осло".

"Это малодушие - раз, недальновидность - два, неумение отстоять свои принципиальные, как они же говорят, позиции - три, и как всегда отсутствие каких-либо стандартов по принципиальным вопросам", - сказала дипломат на брифинге.

Захарова также напомнила, что одним из направлений Нобелевской премии является "Мир" как "стремление предотвратить или преодолеть конфронтацию". "К сожалению, фонд Нобеля, наверное, действительно замахнулся на хорошее, а поставил в результате под вопрос собственную непредвзятость, независимость и принципиальность", - добавила она.

О Нобелевской премии

Каждый год в начале октября в Стокгольме (Швеция) и Осло (Норвегия) проходит Нобелевская неделя, в течение которой объявляются лауреаты Нобелевских премий по физике, химии, физиологии и медицине, литературе, премии мира, а также премии Госбанка Швеции по экономике, посвященной памяти Альфреда Нобеля. В 1895 году он составил завещание, согласно которому доход от его капитала должен каждый год делиться на пять равных частей и распределяться в виде премий. Эти награды присуждаются с 1901 года. В 2023 году Нобелевская неделя пройдет со 2 по 9 октября.

Российские и советские деятели науки и культуры неоднократно становились лауреатами премии. Среди них ученые Иван Павлов, Лев Ландау, Андрей Сахаров, писатели Борис Пастернак, Михаил Шолохов, журналист Дмитрий Муратов (признан в РФ иноагентом). 

Теги:
БелоруссияИранРоссияНобелевская премияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация