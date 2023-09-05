Общественники не выявили нарушений при голосовании на экстерриториальных участках

Член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод сообщил, что общественники поддерживают подобную форму организации голосования

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наблюдатели ассоциации "Независимый общественный мониторинг" (НОМ) не зафиксировали нарушений во время голосования на экстерриториальных участках, открытых для жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в регионах РФ. Об этом сообщил председатель ассоциации, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод.

С 1 по 4 сентября в 81 регионе РФ работали 329 экстерриториальных участков.

"Наши эксперты, которые также вели мониторинг голосования на экстерриториальных участках, свидетельствуют, что нарушений не было. Кстати, это подтверждает и ЦИК, к ним также не поступали жалобы по организации этой формы голосования", - сказал Брод в Общественной палате (ОП) РФ в ходе совещания по готовности региональных общественных штабов к наблюдению за голосованием на выборах.

Брод отметил, что общественники поддерживают подобную форму организации голосования. "Мы убеждены, что это тоже очень удобный, своевременный механизм, показывающий открытость, доступность избирательного процесса для жителей новых регионов", - сказал он.

Единый день голосования в 2023 году пройдет в России 10 сентября. Впервые в нем принимают участие ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области. В ДНР и ЛНР, в частности, пройдут выборы в народные советы (парламенты) республик. Согласно их конституциям, главы этих двух регионов избираются депутатами.