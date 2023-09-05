Захарова: инцидент на границе Армении и Азербайджана доказывает неэффективность миссии ЕС

По словам официального представителя МИД, Россия считает "востребованными проведение регулярной ритмичной работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при российском консультативном содействии с одновременной организацией комплекса мер по укреплению доверия"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Инцидент с гибелью армянских военнослужащих на армяно-азербайджанской границе еще раз доказывает неэффективность миссии Евросоюза в Армении. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"Выражаем соболезнования в связи с гибелью армянских военнослужащих в селе Сотк и призываем стороны воздерживаться от действий, которые влекут эскалацию, напряженность и тем более человеческие жертвы. Данный трагический инцидент лишний раз подтвердил невысокую эффективность расквартированной в Армении миссии Европейского союза", - сказала дипломат.

По словам Захаровой, РФ считает "востребованными проведение регулярной ритмичной работы по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы при российском консультативном содействии с одновременной организацией комплекса мер по укреплению доверия". "Выступаем также за размещение в приграничье миссии ОДКБ. Здесь мяч на стороне Еревана. Все остальные страны - члены организации выразили готовность к этому шагу", - заключила дипломат.

Пресс-служба Минобороны Армении 1 сентября сообщила о гибели четырех армянских военных и ранении еще одного в результате обстрела азербайджанских ВС на границе.