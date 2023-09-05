Песков: Путин и Си Цзиньпин не координировали между собой решения не ехать на G20

Российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не договаривались между собой при принятии решений не лететь на саммит G20 в Нью-Дели. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Исходя из собственных графиков", - ответил представитель Кремля на вопрос, координировались ли лидеры или каждая из сторон принимала это решение, исходя из собственных соображений.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите возглавит глава МИД Сергей Лавров, китайскую - премьер Госсовета КНР Ли Цян.

Индия с 1 декабря 2022 года председательствует в Группе двадцати. Саммит в Нью-Дели пройдет 9-10 сентября в очном формате. На него приглашены лидеры всех стран "двадцатки" и еще девяти государств (Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур).