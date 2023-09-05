Путин проводит заседание оргкомитета "Победа". Видеотрансляция

ТАСС/Ruptly

Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Российского организационного комитета "Победа", где рассматривают заявки на звание "Город трудовой доблести". Мероприятие проходит в режиме видеосвязи.

На встрече также обсуждают создание Национального центра исторической памяти при президенте России, его структуру сформируют на базе Музея Победы. Основой его деятельности станут база данных об участниках войны и тружениках тыла "Лица Победы", масштабные выставки "Подвиг народа", экспозиция военной техники под открытым небом, информационное агентство "Победа.РФ", детский образовательный центр и кинотеатр "Поклонка", штаб-квартира движения "Бессмертный полк России".