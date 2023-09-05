Жители Херсонской области подали более 900 заявок на выборы по "Мобильному избирателю"

Как отметили в администрации региона, 4 сентября завершилась подача заявок для голосования по такому механизму

ГЕНИЧЕСК, 5 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на голосование по механизму "Мобильный избиратель" завершен, от жителей Херсонской области поступило 904 заявки. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации.

"4 сентября завершилась подача заявок для голосования по механизму "Мобильный избиратель". Избирателями Херсонской области было подано 904 заявления в МФЦ или ТИК соответствующего муниципального образования", - сказано в сообщении.

Механизм "Мобильный избиратель" позволяет проголосовать на любом удобном гражданину избирательном участке Российской Федерации, а не только по месту постоянной или временной регистрации.

В случае, если избиратель не успел воспользоваться механизмом "Мобильный избиратель" и не найдет себя в списках, он может быть включен в дополнительный список на участке голосования на заявительной основе.