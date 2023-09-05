5 сентября, 12:39,
обновлено 5 сентября, 12:48
Военная операция на Украине

Путин считает важным предоставить равные права всем без исключения участникам СВО

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, они и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, участвующие в СВО, должны обладать равными правами, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

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"Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки", - сказал глава государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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