Путин считает важным предоставить равные права всем без исключения участникам СВО

По словам президента, они и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными льготами и мерами поддержки

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кадровые военные, добровольцы и мобилизованные, участвующие в СВО, должны обладать равными правами, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа".

"Важно предоставить равные права, я хочу это подчеркнуть, всем без исключения участникам СВО - и кадровым военным, и добровольцам, контрактникам, мобилизованным, сотрудникам правоохранительных органов, которые принимают участие в СВО. Наши ребята геройски сражаются, некоторые отдают жизнь за Россию. И они, и члены их семей должны быть обеспечены всеми положенными участникам СВО льготами и мерами поддержки", - сказал глава государства.