Захарова: действия США в Сирии способны привести к возрождению "Исламского государства"

По словам официального представителя МИД РФ, сирийские власти лишены возможности осуществлять свои полномочия "на значительной части территории страны"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Ситуация, созданная США в Сирии, способна привести к возрождению террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России). Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Созданная США ситуация, при которой законные власти Сирии лишены возможности осуществлять свои конституционные прерогативы на значительной части территории страны, способна привести лишь к возрождению этой террористической структуры", - заявила она.

Захарова подчеркнула, что американцы, "несмотря на имеющиеся военно-политические и финансовые возможности, не в состоянии добиться успеха в таком тонком деле, как регулирование межэтнических отношений". "Они прибегают, как правило, к силе, к таким резким, не идущим в русле международного права или просто дипломатии политическим возможностям. <...> Следствием этого стали нынешние вспышки ожесточенных боестолкновений между курдскими боевыми отрядами и ополченцами арабских племен", - сказала дипломат.

"В любом случае речь идет о незаконных с точки зрения Конституции Сирии вооруженных формированиях, а им оружие и логистическое содействие предоставляют Соединенные Штаты Америки", - заключила Захарова.