Путин: в Европе пытаются переписать историю, им напрочь отшибло память и совесть

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Многим европейцам напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание оргкомитета "Победа".

"Открытый показ архивных материалов - это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало", - сказал Путин. "Есть представители этого движения, мягко говоря, в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - добавил российский лидер.