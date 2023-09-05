5 сентября, 12:42,
обновлено 5 сентября, 12:54

Путин: в Европе пытаются переписать историю, им напрочь отшибло память и совесть

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Многим европейцам напрочь отшибло память и совесть, они пытаются переписать историю Второй мировой войны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, открывая заседание оргкомитета "Победа".

"Открытый показ архивных материалов - это достойный ответ тем, кто сегодня воюет с прошлым, осознанно, в угоду политической конъюнктуре сегодняшнего дня, личным амбициям часто, перевирает историю. Сейчас, как известно, таких не мало", - сказал Путин. "Есть представители этого движения, мягко говоря, в той же Европе, в которой многим людям напрочь отшибло и память, и совесть", - добавил российский лидер. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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