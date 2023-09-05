Путин заявил, что поверженный в 1945 году нацизм не изжит и проявляется в виде русофобии

По словам президента, "героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Нацизм в 1945 году был повержен, но не изжит, и проявляется в том числе в виде русофобии. Об этом президент РФ Владимир Путин сообщил, открывая заседание Российского оргкомитета "Победа".

"Новые смыслы, вызовы времени четко показывают, что в 1945 году нацизм был повержен, но, к сожалению, не изжит", - констатировал Путин. "Он снова проявляется в той же русофобии или антисемитизме, а героизация нацистских преступников, прямая пропаганда нацизма в прибалтийских странах, в той же Украине, вообще стали нормой, будто и не было Нюрнберга", - посетовал Путин.