Мосгоризбирком сообщил о готовности всех избирательных комиссий к выборам

Тестирование системы дистанционного электронного голосования показало работоспособность всех 146 участков

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Избирательные комиссии и участки готовы к проведению выборов в столице. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве секретарь Мосгоризбиркома Владимир Попов.

"Все избирательные комиссии готовы. Избирательные участки подготовлены. Оборудование, необходимое для организации процесса голосования, на местах. Тестирование [системы дистанционного электронного голосования], которое прошло 25 августа, показало работоспособность всех 146 участков, на которых тестировалось оборудование (терминалы электронного голосования - прим. ТАСС)", - сказал Попов.

Он добавил, что все члены участковых комиссий, которые изъявили желание, проходили обучение с начала апреля. По его словам, всего к настоящему моменту обучено порядка 31 тыс. членов участковых комиссий.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.