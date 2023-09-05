В Москве время подсчета результатов онлайн-голосования на выборах определит явка

Процедура начнется в 20:15

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Время расшифровки результатов дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в Москве будет зависеть от количества его участников. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Явка, она в том числе определит время расшифровки голосов. Это линейная процедура, по опыту прошлого года и уже по сложившейся практике, скорее всего, все начнется в 20:15, когда мы соединим части ключа [для] расшифровки, загрузим его в систему. Ну, и какое-то время в системе понадобится провести расшифровку голосов. По прогнозу ранее 21:00 мск мы не ожидаем результатов", - сказал Костырко.

Он отметил, что в предыдущие годы на московских выборах онлайн проголосовали более 1 млн человек. "Срок вывода строчек на экраны, он гораздо ниже, чем скорость их обработки в памяти. Поэтому даже когда мы получим итоговый результат - результат расшифровки электронных голосов, на обзервере (онлайн-сервис для наблюдения за ДЭГ - прим. ТАСС) еще будут продолжать записываться транзакции. В конце все могут проверить, что все записано верно, все просчитано, любой абсолютно может это сделать", - добавил эксперт.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.