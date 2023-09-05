Путин заявил, что бандеровцы и коллаборанты на Украине уничтожили 1,5 млн евреев

Это четверть от общего числа жертв Холокоста, добавил президент РФ

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин заявил, что четверть от общего числа жертв Холокоста была уничтожена нацистами и коллаборантами на территории Украины, это дело рук "бандеровцев и иже с ними", действия которых имеют прямое отношение к сегодняшнему дню.

На заседании российского оргкомитета "Победа" президент затронул тему сохранения исторической памяти, задавшись вопросами о количестве мирных советских граждан, уничтоженных нацистами в годы Великой Отечественной войны, и о количестве евреев, уничтоженных на территории Украины. "Мы должны видеть связь между трагическими событиями прошлых лет и сегодняшним днем", - пояснил глава государства.

Директор Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 годов Александр Школьник привел данные о гибели 12,7 млн мирных советских граждан. Главный раввин России Берл Лазар признался, что не знает точного числа евреев, погибших на территории Украины, но знает, что "во многих городах, когда нацисты в них пришли, город уже был освобожден от евреев, потому что коллаборационисты сами уничтожили евреев до прихода нацистов". Он также напомнил, что жертвами Холокоста являются более 6 млн человек. Но ни директор музея, ни главный раввин не смогли точно ответить на вопрос Путина, сколько евреев было уничтожено нацистами на территории Украины.

"А я вам скажу. Это 1,5 млн человек - женщины, старики, дети, если всего за Холокост было уничтожено нацистами 6 млн, то это четверть, 25 процентов жертв", - констатировал президент.

Глава государства подчеркнул, что репрессиями занимались именно бандеровцы и коллаборационисты. "Там были украинцы, которые спасали других людей. А кто уничтожал? <...> Это были не просто нацисты, это были те самые коллаборационисты, о которых главный раввин сказал, это как раз бандеровцы и иже с ними давали прямые указания. Немцы, даже войска СС, не считали возможным принимать участие в этих массовых репрессиях, они практически передали это все в руки местных националистов и антисемитов", - подчеркнул Путин. На его взгляд, "это имеет прямое отношение к сегодняшнему дню".

Напоминание об истории

"Все, чем мы занимаемся, не должно иметь какого-то умозрительного значения. Это все конкретные вещи, которые связаны с днем сегодняшним", - указал президент. По его словам, "все эти цифры известны, понятны - всему миру известно, что именно бандеровцы и иже с ними занимались реализацией чудовищного замысла нацистов". Однако глава государства уверен, что "нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшние власти Украины возвели на пьедестал почета и кого они героизируют".

"Ведь мы же сказали, что нужно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма, а там происходит именно это", - отметил Путин. На его взгляд, надо показать, "кто же такие люди, которые на знамени сегодняшних властей Украины". "Спецоперация здесь совершенно ни при чем. Все, о чем мы сейчас говорим, происходило в годы Великой Отечественной войны - тогда людей уничтожали", - уточнил президент.

"Когда смотришь реальные архивные документы, кровь в жилах просто стынет, без слез смотреть на это невозможно, это нужно вытаскивать и показывать - кого сегодняшние власти героизируют - убийц кровавых, вот кого, нелюдей, возводят на пьедестал, с плакатами и их портретами ходят по центрам городов", - констатировал Путин.

"Я не уверен, что на Украине все люди знают, о чем идет речь. Но хотя бы отсюда будем показывать", - заключил он.