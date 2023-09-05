5 сентября, 13:11,
обновлено 5 сентября, 13:44

Путин призвал "вытаскивать и показывать" то, что на Украине героизируют кровавых убийц

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента, надо показать, "кто же такие люди, которые на знамени сегодняшних властей Украины"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает необходимым настойчиво напоминать об исторических фактах преступлений бандеровцев и коллаборантов на территории Украины в годы Великой Отечественной войны.

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"Нужно показывать, показывать убедительно и ярко, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем, показывать, кого сегодняшние власти Украины возвели на пьедестал почета и кого они героизируют", - указал глава государства на заседании российского оргкомитета "Победа". "Ведь мы же сказали, что нужно сделать все для того, чтобы воспрепятствовать героизации нацизма, а там происходит именно это", - отметил президент. По его словам, надо показать, "кто же такие люди, которые на знамени сегодняшних властей Украины".

"Когда смотришь реальные архивные документы, кровь в жилах просто стынет, без слез смотреть на это невозможно, это нужно вытаскивать и показывать - кого сегодняшние власти героизируют - убийц кровавых, вот кого, нелюдей, возводят на пьедестал, с плакатами и их портретами ходят по центрам городов", - констатировал глава российского государства. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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