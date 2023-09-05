Шульгин: США хотят превратить ОЗХО в инструмент достижения своих политических целей

Как заявил постпред РФ при организации, США помешали объективному расследованию применения химических боеприпасов в Думе в апреле 2018 года

БЕЙРУТ, 5 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты помешали объективному расследованию применения химических боеприпасов в Думе под Дамаском в апреле 2018 года, чтобы исказить факты и совершить нападение на Сирию. Об этом, как передало агентство SANA, заявил на пресс-конференции в Дамаске посол РФ в Нидерландах, постоянный представитель при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин.

По его словам, США и их союзники преднамеренно возложили ответственность на Сирию, чтобы совершить агрессию.

"Американцы стремятся превратить ОЗХО в инструмент для достижения целей, предусмотренных их политической повесткой, - подчеркнул дипломат. - Влияние США и их союзников на работу организации велико, но Россия постоянно отвергала заранее подготовленные ими отчеты, которые были составлены с нарушением международных стандартов". Шульгин отметил, что ОЗХО распространила в 2021, 2022 и 2023 году три доклада, полных лжи и враждебности к Сирии.

3 сентября постпред РФ встретился в Дамаске с министром иностранных дел и по делам эмигрантов арабской республики Фейсалом Микдадом. Стороны обсудили координацию действий в ОЗХО с целью противостояния давлению западных стран.

26 августа МИД Сирии осудил заявления представителей Франции и США в ОЗХО, содержавшие лживые обвинения в якобы имевшем место применении правительственными силами химических боеприпасов в 2013 году в Восточной Гуте. В Дамаске отвергли все другие сфабрикованные инциденты, связанные с химоружием.