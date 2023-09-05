Кандидат в мэры Москвы от ЛДПР предложил оппозиционным участникам сняться с выборов

Борис Чернышов отметил, что в нынешних дебатах вновь принимал участие только он

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидат на должность мэра Москвы от ЛДПР, вице-спикер Госдумы Борис Чернышов в ходе предвыборных дебатов предложил оппозиционным кандидатам от остальных партий отказаться от участия в выборах.

"Я обращаюсь сейчас ко всем оппозиционным кандидатам, другим людям, которые должны присутствовать в этой студии, с одним заявлением. Я предлагаю вам снять свои кандидатуры и поддержать меня, Бориса Чернышова, кандидата на пост мэра Москвы от ЛДПР", - сказал он в ходе предвыборных дебатов, которые транслировались в эфире телеканала "Москва-24".

Политик отметил, что в нынешних дебатах вновь принимал участие только он.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли постановление, согласно которому выборы мэра столицы назначены на единый день голосования 10 сентября. Московская городская избирательная комиссия скорректировала даты проведения голосования, оно пройдет в течение нескольких дней - с 8 по 10 сентября. В выборах принимают участие: кандидат от партии "Справедливая Россия - За правду", первый замруководителя думской фракции Дмитрий Гусев, кандидат от партии "Новые люди", вице-спикер Госдумы Владислав Даванков, кандидат от КПРФ Леонид Зюганов и действующий мэр столицы Сергей Собянин.