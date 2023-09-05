Путин считает, что в основу современной Украины положена античеловеческая сущность

По словам президента РФ, западные кураторы поставили во главе современной Украины этнического еврея, тем самым "как бы прикрывая такую античеловеческую сущность"

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Античеловеческая сущность положена в основу современного украинского государства. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

"Западные кураторы поставили во главе современной Украины человека - этнического еврея, с еврейскими корнями, с происхождением еврейским. И таким образом, на мой взгляд, они как бы прикрывают такую античеловеческую сущность, которая положена в фундамент, в основу современного украинского государства", - сказал президент РФ.