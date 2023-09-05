Онлайн-голосование на выборах в Москве 8-10 сентября будет доступно 60 часов

Отдать свой голос можно не только на mos.ru, но и по прямой ссылке elec.mos.ru

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Москвичи смогут принять дистанционное участие на выборах 8-10 сентября в любой из 60 часов онлайн-голосования. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве его председатель Вадим Ковалев.

"Не обязательно голосовать ровно в 08:01 мск в пятницу (8 сентября, первый день голосования из трех - прим. ТАСС). Скорость голосования никак не повлияет на участие в акции "Миллион призов". Можно выбрать любой удобный день, <…> голосование будет доступно", - подчеркнул Ковалев.

Он добавил, что, как и на предыдущих выборах, столичные избиратели также получат возможность отдать свои голоса без посещения избирательного участка - с помощью системы дистанционного электронного голосования. Проголосовать онлайн можно будет с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, а на участках - с 08:00 до 20:00 все три дня. Отдать свой голос можно не только зайдя на mos.ru и найдя там баннер, но и по прямой ссылке elec.mos.ru, которая заработает 8 сентября в 08:00.

При этом разработчики системы онлайн-голосования отмечают, что люди предпочитают проголосовать в первые часы первого дня выборов, чтобы не забыть, а также после получения напоминаний о старте голосования в СМИ, рассылках и смс. По словам разработчиков, большая активность избирателей может привести к формированию "электронной очереди" на голосование.

"С 2019 года уже сложился некий определенный ритм голосования. <…> Три дня голосования (8-10 сентября - прим. ТАСС) <…>, в пятницу утром максимальный пик <…> для электронного голосования, все торопятся до работы, в транспорте или еще где-то проголосовать. Традиционные участки выбирают в выходные и, как правило, ближе к концу дня", - отметил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Разработчики столичной системы онлайн-голосования рекомендуют избирателям по возможности не голосовать в первые же часы выборов, то есть утром в пятницу, 8 сентября.

О выборах

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.