Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков по украинской тематике

Постоянный представитель России при всемирной организации отметил, что "мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного"

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН превратился в площадку для озвучивания фейков по украинской тематике. Об этом заявил на его заседании постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Излюбленной тактикой наших западных коллег стало использование заочных обвинений и навешивание ярлыков, саботаж, диктат, манипуляции. По некоторым сюжетам, например по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран", - заявил российский постпред.

Он отметил, что "мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного". "Способствует ли эта деструктивная линия единству совета? Едва ли", - заключил Небензя.