5 сентября, 15:00
Военная операция на Украине

Небензя: СБ ООН превратился в площадку для озвучивания фейков по украинской тематике

Постоянный представитель России при всемирной организации отметил, что "мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного"

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН превратился в площадку для озвучивания фейков по украинской тематике. Об этом заявил на его заседании постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

"Излюбленной тактикой наших западных коллег стало использование заочных обвинений и навешивание ярлыков, саботаж, диктат, манипуляции. По некоторым сюжетам, например по Украине, Совет Безопасности уже давно превратился в площадку для озвучивания самых абсурдных фейков и пропагандистской риторики со стороны западных стран", - заявил российский постпред.

Он отметил, что "мнение Запада безапелляционно выставляется в качестве единственно правильного". "Способствует ли эта деструктивная линия единству совета? Едва ли", - заключил Небензя. 

Теги:
УкраинаРоссияНебензя, Василий АлексеевичВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация