В Крыму назвали украинский закон о территории полуострова не имеющим отношения к праву

Закон предполагает создание в регионе военных и военно-гражданских администраций, "декоммунизацию" и введение нового районного разделения "Автономной Республики Крым"

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Закон об изменениях административно-территориального деления Крыма, подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским, не имеет никакого отношения к законности и праву, подобными инициативами киевский режим продолжает обманывать население своей страны. Такое мнение высказал ТАСС председатель Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов.

"Украинский как бы парламент может подсунуть украинскому как бы президенту на подпись любой как бы закон. Никакого отношения к праву и законности это иметь не будет. Как выясняется, кстати, далеко не в первый раз не имеет это никакого отношения и к реальности. С таким же успехом Зеленский мог бы поделить на районы какой-нибудь сектор Луны", - сказал Константинов.

Он отметил, что таким образом киевская власть подобными законодательными инициативами и заявлениями продолжает обманывать свой народ.

"Будем с любопытством наблюдать, что еще в следующий раз они вознамерятся административно-территориально поделить. Главное - пусть не отвлекаются на происходящее на фронтах, а такими злободневными инициативами отвлекают от надвигающейся катастрофы свое обманутое и трижды ими проданное население", - добавил собеседник агентства.

Закон предполагает, в частности, создание в Крыму военных и военно-гражданских администраций, "декоммунизацию" и введение нового районного разделения "Автономной Республики Крым".