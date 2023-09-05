ЛДПР планирует провести парламентские слушания по оздоровлению Волги

По словам члена фракции Владимира Кошелева, в результате создания системы гидросооружений в советские годы река стала практически несудоходной и сильно загрязненной

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фракция ЛДПР в осеннюю сессию планирует провести в Госдуме парламентские слушания на тему оздоровления реки Волги. Об этом ТАСС сообщил член фракции либерал-демократов, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

"Фракция ЛДПР во время предстоящей осенней сессии проведет парламентские слушания, мы должны разработать комплексный план по лечению Волги, которая в результате создания системы гидросооружений в советские годы стала практически несудоходной и сильно загрязненной", - сказал Кошелев, заметив, что тема законодательства в сфере строительства и реконструкции очистных сооружений находится в ведении его комитета.

Депутат констатировал, что нынешнее состояние Волги - результат "советского эксперимента со строительством каскада гидросооружений, когда всю реку превратили в одно огромное искусственное сооружение".

Делегация ЛДПР в ходе рабочей поездки во вторник посетила ряд промышленных предприятий в Ивановской области, а также Волгу. В состав делегации вошли председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, депутаты Владимир Кошелев, Владимир Сипягин и Станислав Наумов.

Вопросы ликвидации загрязнения Волги включены в федеральный проект "Оздоровление Волги", который входит в нацпроект "Экология". Его целью является улучшение экологического состояния реки Волги и обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса Нижней Волги за счет сокращения к концу 2024 года в три раза доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волгу, и реализации комплекса мер по восстановлению водных объектов низовьев Волги, в том числе дополнительному обводнению реки Ахтубы. Бюджет федпроекта составляет более 205 млрд рублей.