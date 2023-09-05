На каждом участке в Москве разместят минимум шесть терминалов электронного голосования

Устройства могут работать автономно от электрической сети

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Каждый избирательный участок в Москве обеспечат минимум тремя переносными и тремя стационарными терминалами электронного голосования (ТЭГ). Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

"Терминалы [электронного голосования] - стационарные и переносные, их на участках несколько. Базово на участках после [их] укрупнения где-то по 3,5 тыс. человек (избирателей - прим. ТАСС) в списке. Расчет идет такой, что на каждом участке будет не менее, чем три стационарных терминала и три переносных. Где большие участки - там, соответственно, 4-5 [терминалов]", - сказал Костырко.

Он отметил, что каждое из устройств может работать автономно от электрической сети. "Батарейка позволяет ему (терминалу - прим. ТАСС) несколько часов работать в автономном режиме. Но у нас нет никаких ситуаций в городе, которые не могли бы быть исправлены в течение одного, максимум двух часов. Батарейки есть в ноутбуках, сканерах, терминалах", - добавил эксперт.

По его словам, для избирательных участков предусмотрена отдельная защищенная сеть. "Все участки между собой связаны в единое защищенное кольцо, и оно задублировано. <…> Кроме того, есть планшет <…> с возможностью раздачи мобильного интернета, сим-карта позволяет подключиться к защищенной сети: если что-то случится с проводной связью, есть беспроводная", - подчеркнул Костырко.

Он заявил, что за ходом онлайн-голосования будут следить круглосуточно технические специалисты и видеонаблюдатели. Кроме того, предусмотрен выезд мобильных групп при возникновении нештатных ситуаций. Костырко заверил, что ничто не нарушит ход голосования и не остановит запись голосов в блокчейн, избиратель сможет проголосовать в любом случае.