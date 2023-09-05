Система онлайн-голосования в Москве полностью готова к выборам

Отмечается, что все данные в системе защищены надежно

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Система дистанционного электронного голосования (ДЭГ) полностью готова к проведению выборов в Москве, а также к нештатным ситуациям. Об этом сообщил в ходе заседания Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве его председатель Вадим Ковалев.

"Дистанционное электронное голосование будет проходить с 08:00 мск 8 сентября до 19:59 мск 10 сентября, в том числе и в ночное время. <…> Штаб готов, Москва готова к выборам. <…> У нас был тест, чтобы проверить работу системы, <…> система выдержала, справилась", - сказал Ковалев.

Он добавил, что в преддверии онлайн-голосования, но не позднее 7 сентября будет проведена процедура разделения ключа расшифрования на несколько частей, каждая из которых будет записана на отдельные внешние носители, которые, в свою очередь, помещаются в сейф-пакеты и передаются "хранителям ключей" до окончания онлайн-голосования. В штабе предложили разделить ключ на пять частей. Запуску процедуры расшифрования ДЭГ предшествует сборка частей ключа, к ней планируется приступить примерно в 20:15 мск 10 сентября.

"Все данные в системе защищены надежно, <…> системы сертифицированы, есть аттестованные рабочие места. Соответственно, мы подготовились к возможным угрозам, атакам, были проведены испытания, тестирование. <….> Готовы не хуже, чем в прошлом году. <…> В прошлом году сбоев в этой части у нас не было", - подтвердил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства столицы Артем Костырко.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.