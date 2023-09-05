Более 2 тыс. избирательных участков будут открыты для голосования в Москве 8-10 сентября

На всех объектах будут общественные наблюдатели

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. избирательных участков для голосования по месту жительства будут работать в дни выборов в Москве с 8 по 10 сентября. Об этом сообщил журналистам председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Вадим Ковалев.

"Главное [для участия в выборах на избирательных участках Москвы], чтобы был паспорт. Участков у нас в Москве много, более 2 тыс. <…> На всех избирательных участках будут общественные наблюдатели. <…> Есть участки, которые сформированы в местах временного нахождения граждан: [это] следственные изоляторы, больницы, там также будет осуществлено наблюдение", - сказал Ковалев.

Он уточнил, что москвичам предлагается сделать свой выбор 8-10 сентября разными способами: онлайн, с помощью электронных терминалов или бумажных бюллетеней на участках либо на дому. Глава штаба по наблюдению за выборами в Москве подчеркнул, что новые технологии - это дополнительные возможности для избирателей, но они не исключают традиционный способ волеизъявления.

Выборы в Москве в этом году будут проходить три дня: 8, 9 и 10 сентября. Жителям столицы предстоит выбрать мэра и депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Среди москвичей, которые примут участие в голосовании дистанционно, разыграют 2,3 млн призов номиналом от 1 тыс. до 5 тыс. рублей. Розыгрыши пройдут 9, 10 и 11 сентября. Партнерами программы "Миллион призов" станут торговые сети, кафе, рестораны, аптеки, благотворительные организации. Москвичи, которые впервые примут участие в электронном голосовании в сентябре 2023 года, гарантированно получат 1 тыс. баллов, равных 1 тыс. рублей у партнеров программы.