Небензя заявил, что СБ ООН не нуждается в добавлении новых западных единодушных членов

Постпред России при ООН отметил, что западные страны применяют в Совете Безопасности скрытое вето

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Западные страны применяют в Совете Безопасности (СБ) ООН скрытое вето, пользуясь голосами единомышленников, поэтому этот институт всемирной организации не нуждается в расширении за счет новых государств Запада. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза.

"Тема права вето не относится к рубрике рабочих методов, а является краеугольным камнем всей архитектуры Совета Безопасности и залогом достижения в совете сбалансированных решений, - сказал Небензя. - Но это не отменяет необходимости таких рабочих методов и подходов, которые бы способствовали достижению компромиссов. Необходимо стремление договариваться, проявлять мудрость и прагматизм, а также слушать и слышать других коллег по цеху".

"Некоторые из постоянных членов совета скоры на критику применения права вето, скромно умалчивая, что им это вето и не требуется, - отметил постпред России. - Поскольку у них в кармане есть восемь голосов, и они используют, по сути, скрытое вето, не прибегая к реальному. Вот почему Совет Безопасности не нуждается в расширении за счет добавления новых западных единодушных членов".