Слуцкий считает, что законом о Крыме Зеленский хочет отвлечь внимание от провала ВСУ

Как напомнил глава комитета Госдумы по международным делам, крымчане по доброй воле сделали выбор быть частью России еще в 2014 году

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об изменении административно-территориального деления Крыма, чтобы отвлечь внимание от провала контрнаступления ВСУ. Такое мнение высказал лидер ЛДПР и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Зеленский, по-видимому, решил очередной клоунадой отвлечь внимание от провала контрнаступа ВСУ. Только так можно расценить подписание им закона об изменении административно-территориального устройства Крыма. Возврат полуострова стал навязчивой идеей или больной фантазией укрофюрера. Осла дохлого уши получит Зеленский и его нацистский режим, а не Крым", - отметил парламентарий в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что крымчане по доброй воле сделали выбор быть частью России еще в 2014 году. "Ну а Зеленский и Ко с такими законами могут претендовать на политическую антипремию", - заключил он.

Украинский закон предполагает, в частности, создание в Крыму военных и военно-гражданских администраций, "декоммунизацию" и введение нового районного разделения "Автономной республики Крым".