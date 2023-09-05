Небензя: постпреды Запада часто игнорируют интересы стран, обсуждаемых в Собезе ООН

Постпред России при ООН отметил постепенную утрату СБ способности к конструктивному обсуждению и переговорному процессу

ООН, 5 сентября. /ТАСС/. Представители западных государств в Совбезе ООН часто игнорируют интересы стран, судьбы которых обсуждаются на заседаниях этого органа. Об этом заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

"В очередной раз совет становился свидетелем настойчивых попыток продлить рестрикции в отношении ЦАР и Мали исключительно в целях сохранения на них внешнего давления. Суверенное мнение этих находящихся на повестке Совета Безопасности стран, добившихся значительных успехов в стабилизации ситуации на своей территории, при этом демонстративно игнорировалось, как последовательно игнорируются их законные озабоченности, - сказал постпред РФ, выступая на заседании Совбеза. - И наши действия были уважительными по отношению к Мали".

Небензя отметил постепенную утрату СБ ООН способности к конструктивному обсуждению и переговорному процессу.

"Вместо поиска решений сложных проблем, что, действительно, требует и времени, и готовности идти на компромисс, западные страны зачастую намеренно выбирают наиболее простой путь, провоцируя применение права вето или воздержания по документам, - сказал дипломат. - Опять же, свежим примером может служить ситуация с малийскими санкциями, когда наши неоднократные настойчивые призывы к авторам проекта проявить конструктивный подход и "включить разум" были попросту проигнорированы. И не надо нам тут рассказывать, какие колоссальные усилия вы предприняли по согласованию резолюции по Мали. Они заключались в полном игнорировании озабоченностей этой страны".

"Открою маленький секрет. Один из постоянных членов Совета сказал на закрытых консультациях: "Мы - Совет Безопасности, и мы делаем так, как хотим мы, а не как та страна, которую мы рассматриваем". Не это ли проявление неоколониальных подходов?" - обратил внимание Небензя.