Рябков обсудил с послом Пакистана вопросы контроля над вооружениями и разоружения

В МИД РФ сообщили, что стороны также обсудили актуальные вопросы международной повестки дня

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков и посол Пакистана в Москве Шафкат Али Хан обсудили вопросы контроля над вооружениями и разоружения.

"5 сентября заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков встретился с послом Исламской Республики Пакистан в Москве Шафкатом Али Ханом, - говорится в сообщении МИД РФ. - Обсуждены актуальные вопросы международной повестки дня, контроля над вооружениями и разоружения".

В министерстве указали, что в ходе встречи также была подтверждена необходимость дальнейшего развития российско-пакистанского взаимодействия в интересах обеспечения глобальной и региональной стратегической стабильности.

Ранее Шафкат Али Хан на торжественном приеме по случаю Дня независимости исламской республики сообщил, что завершает свою дипломатическую миссию в России.