Внук Зюганова представил мобильное приложение "КПРФ ID"

В частности, оно позволяет избирателям обратиться к депутатам напрямую

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы, член бюро столичного горкома КПРФ, внук лидера партии Геннадия Зюганова Леонид Зюганов представил мобильное приложение "КПРФ ID", которое в том числе позволяет избирателям обратиться к депутатам напрямую.

"Я хочу вам представить наш труд за последние три месяца. Первое, куда вы попадаете, это наш информационный блок. <…> В приложении в федеральной вкладке автоматически выкладываются новости с нашего центрального сайта, публикуются новости наших федеральных руководителей", - сказал Зюганов в ходе презентации.

Мобильное приложение было разработано в ходе избирательной кампании Зюганова. Оно информирует о партийных мероприятиях и значимых городских событиях, дает возможность пользователям публиковать новости на информационной ленте и делиться ими в социальных сетях.

Кроме того, в приложении есть функция, позволяющая избирателям и активистам обратиться к депутатам напрямую: рассказать о проблеме или предложить инициативу.

В ближайший месяц в партии обсудят перспективы развития приложения, добавил Зюганов. Ранее депутат в интервью ТАСС сообщал, что приложение будет запущено в тестовом режиме в Москве, в дальнейшем оно может быть масштабировано на всю территорию РФ.