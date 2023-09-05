Антонов считает, что улучшения отношений РФ и США в ближайшей перспективе не будет

По словам посла России в США, этого не произойдет "по ряду причин"

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 сентября. /ТАСС/. Улучшения российско-американских отношений в ближайшей перспективе не произойдет по ряду причин. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов при посещении консульского приема для соотечественников в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Когда мне часто задают вопрос, когда улучшим мы российско-американские отношения, хочу сказать, что в ближайшей перспективе этого не получится по ряду причин", - отметил дипломат.

Выездную сессию в Сан-Франциско проводят сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне. Практику проведения таких выездов пришлось внедрить на регулярной основе в связи с тем, что по требованию американской администрации несколько лет назад были закрыты российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов. Посольство России вынуждено проводить выездные консульские приемы, поскольку в 2017 году США закрыли генконсульство в Сан-Франциско, а в 2018 году - в Сиэтле (штат Вашингтон). Аналогичные учреждения в Нью-Йорке (штат Нью-Йорк) и Хьюстоне (штат Техас), как отмечал ранее Анатолий Антонов, попросту обескровлены. Произошло это после выдвижения американским правительством требований по сокращению численности сотрудников российских дипломатических представительств.