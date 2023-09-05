Антонов: скорого возвращения захваченных в США дипобъектов РФ не просматривается

Как отметил российский посол, вернуть недвижимость не удалось

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 5 сентября. /ТАСС/. Возможности возвращения в ближайшее время дипломатической собственности России, фактически захваченной несколько лет назад властями США, не просматриваются. Об этом заявил посол России в США Анатолий Антонов при посещении консульского приема для соотечественников в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"К сожалению, прошло шесть лет и, докладываю вам, вернуть недвижимость, которую отобрали у нас американцы - абсолютно незаслуженно - нам не удалось. Если вы спросите меня, насколько это возможно в будущем... Ну, никогда не говори никогда, мы знаем эту фразу, но с другой стороны, пока, в ближайшее время нам не вернуть эту дипсобственность", - отметил посол.

Выездную сессию в Сан-Франциско проводят сотрудники консульского отдела посольства России в Вашингтоне. Практику проведения таких выездов пришлось внедрить на регулярной основе в связи с тем, что по требованию американской администрации несколько лет назад были закрыты российские консульские учреждения на тихоокеанском побережье Соединенных Штатов.

По оценке Москвы, США незаконно изъяли в 2017 году методом "рейдерского захвата" шесть объектов недвижимости России: дачи в штатах Мэриленд и Нью-Йорк, здание торгпредства в Вашингтоне, служебное здание генконсульства и резиденцию генконсула в Сан-Франциско, а также резиденцию генконсула в Сиэтле (штат Вашингтон). Антонов в конце августа потребовал от Вашингтона "прекратить вакханалию, соблюдать международные обязательства и вернуть все до единого объекты похищенной" дипсобственности России в США.

Как подчеркивал в августе минувшего года в интервью ТАСС директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев, действия госорганов США в отношении дипсобственности РФ противоречат международному праву, прежде всего Венской конвенции о дипломатических сношениях от 1961 года, согласно которой помещения диппредставительств, предметы их обстановки и другое находящееся в них имущество пользуются иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий. По словам Дарчиева, Россия требует вернуть эти объекты и компенсировать нанесенный ущерб.