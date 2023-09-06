США показывают нежелание говорить о разблокировке экспорта агротоваров из России

В посольстве РФ в Вашингтоне отметили, что "именно санкционные препятствия Запада" мешают приобретению продуктов питания нуждающимися странами

ВАШИНГТОН, 6 сентября. /ТАСС/. Госдепартамент США демонстрирует нежелание американской стороны обсуждать снятие ограничений на поставки российской сельхозпродукции в другие страны. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном во вторник в его Telegram-канале.

"Обратили внимание на сегодняшние заявления представителей Госдепартамента, наглядно демонстрирующие нежелание Вашингтона обсуждать тему разблокировки поставок российских агротоваров, - указали в диппредставительстве РФ. - Это еще раз подтверждает, что США не заинтересованы в облегчении вывоза отечественной сельхозпродукции за рубеж. Именно санкционные препятствия Запада мешают приобретению наших продуктов питания нуждающимися странами".

"Что касается черноморской инициативы, прекращение ее реализации не повлияло на работу международных продовольственных рынков. При этом Россия готова рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки при первоочередном решении системных задач по продвижению росагроэкспорта", - подчеркивается в заявлении. "Наша страна остается надежным поставщиком сельхозпродукции и удобрений. Несмотря на все возникающие сложности, продолжаем выполнять взятые на себя контрактные обязательства", - добавили в посольстве.

Как заявил ранее во вторник заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон считает, что дипломатические возможности для возобновления зерновой сделки пока не исчерпаны. Он не стал комментировать слова президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным о том, что Украине следует смягчить свою позицию. "Мы приветствуем усилия Турции и президента Эрдогана по возвращению России к зерновой сделке", - отметил он при этом. Пател указал, что США одновременно ведут проработку альтернативных маршрутов экспорта продовольствия с Украины, хотя они и не смогут полностью заменить коридор через Черное море.

Эрдоган, выступая 4 сентября на пресс-конференции в Сочи после переговоров с Путиным, сообщил, что Анкара совместно с ООН подготовила новый набор инициатив с целью возобновления черноморской зерновой инициативы и надеется на его положительное рассмотрение. Путин в свою очередь заявил, что Москва готова вернуться в зерновую сделку в течение нескольких дней с момента выполнения данных ей в рамках стамбульских договоренностей обещаний.