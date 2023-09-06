Глава Делового совета заявил, что устойчивый рост в Юго-Восточной Азии невозможен без РФ

Иван Поляков подчеркнул, что "универсальность и актуальность концепции Большого Евразийского партнерства, практические успехи России по борьбе с международным терроризмом" становятся очевидными для большего числа глобальных лидеров

ХАНОЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Устойчивый рост в регионе Юго-Восточной Азии невозможно обеспечить без участия России в местных и глобальных процессах. Об этом заявил на проходящем в Джакарте Индо-Тихоокеанском форуме Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) председатель Делового совета РФ - АСЕАН Иван Поляков.

По его словам, практическое достижение обсуждаемых на форуме целей, равно как поддержание высоких темпов роста в регионе, невозможно обеспечить без участия России в региональных и глобальных процессах. "Фактически впервые на столь высоком уровне была высоко оценена и признана концепция Большого Евразийского партнерства, выдвинутая президентом России Владимиром Путиным задолго до начала политической и экономической турбулентности в мире", - указал председатель Делового совета.

В том же ключе, отметил он, прозвучали тезисы глав Всемирного банка (ВБ) и Всемирного экономического форума (ВЭФ) о важности взаимодополняемости и совместимости существующих систем. "Универсальность и актуальность концепции Большого Евразийского партнерства, практические успехи России по борьбе с международным терроризмом и плодотворное развитие сотрудничества в форматах БРИКС и БРИКС+ становятся очевидными для все большего числа глобальных лидеров. Фактически ключевые спикеры форума признали лидирующую роль России в большинстве аспектов и измерений построения новой архитектуры международных отношений, а также политическую прозорливость российского лидера", - подчеркнул Поляков.

Индо-Тихоокеанский форум АСЕАН, который проходит под девизом "АСЕАН имеет значение: эпицентр роста", собрал политических лидеров из стран - членов этого объединения, Австралии, Канады и Японии, а также руководителей ведущих транснациональных корпораций, глав ВЭФ, ВБ и Международного валютного фонда.