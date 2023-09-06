6 сентября, 05:25

Володин заявил о закреплении отечественных машин за депутатами в избирательных округах

Председатель Госдумы считает, что такой подход поможет развитию российского автопрома

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Автомобили, произведенные в России, закрепят за депутатами в избирательных округах, вопрос обсудят на заседании Совета Госдумы 18 сентября. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в Telegram-канале.

"Мы обсудили с руководителями фракций вопрос о закреплении в избирательных округах за депутатами только автомобилей, произведенных в нашей стране. Все поддержали такое решение. Планируем вынести этот вопрос на ближайшее заседание Совета Государственной думы, которое состоится 18 сентября", - написал Володин.

Он также отметил, что депутаты обсудили с Управлением делами президента РФ вопрос обеспечения Госдумы служебным автотранспортом. "Договорились, что по мере выбытия автомобилей замена будет происходить только на отечественные марки. Лидеры политических фракций поддержали и это решение. К его реализации мы уже приступили", - добавил председатель Госдумы.

По его мнению, такой подход "поможет развитию отечественного автопрома". 

Теги:
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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