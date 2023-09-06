Захарова прокомментировала слова секретаря СНБО Украины о третьей мировой войне

По мнению официального представителя МИД РФ, Киев начал осознавать, что является инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Украина начала осознавать, что является инструментом Запада в попытке вернуть мир в колониальную зависимость. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова о том, что третья мировая война уже идет.

Захарова напомнила слова Данилова, который заявил, что третья мировая длится определенное время в гибридном периоде, а сейчас вошла в активную фазу. Он также отмечал, что "все намного сложнее, чем выяснение отношений между Россией и Украиной".

"Дошло, наконец, и до "избранных", - написала Захарова в своем Telegram-канале. - Избранных стать инструментом. Дошло, что это никакой не российско-украинский конфликт, а глобальная попытка Запада вернуть мир в колониальную зависимость, сохранить подчиняемые им веками мировые ресурсы и насыщать себя не принадлежащими ему богатствами".

По мнению дипломата, руководство Украины осознало, что является инструментом Запада. "Отсюда такая истерика, - отметила она. - Спросите Данилова, что скрывается за этим "все намного сложнее"? Не прозрение ли насчет роли Украины в эту историческую эпоху?".