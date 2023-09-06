Лавров встретится с главами МИД Индии и Лаоса в Джакарте

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова также сообщила о встречах главы ведомства с представителями региональных организаций

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет в Джакарте, куда он прибыл для участия в Восточноазиатском саммите, встречи с главами МИД Индии - Субраманьямом Джайшанкаром, Лаоса - Салёмсаем Коммаситом. Об этом заявила официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

По словам дипломата, "у министра программа более чем плотная". "Планируется одна за одной двусторонние встречи. Первой в Джакарте станет встреча с министром иностранных дел Индии, затем будет ряд встреч с так называемыми представителями региональных организаций, предполагается встреча с министром иностранных дел Лаоса", - рассказала Захарова.

Она также сообщила, что вечером в среду запланирован "гала-ужин от имени президента Индонезии Джоко Видодо, в котором будут участвовать все главы делегаций, прибывшие на Восточноазиатский саммит".