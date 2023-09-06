Захарова предупредила , что Запад может получить с Украины "урановое зерно"

Это связано с поставками Киеву западными странами снарядов с обедненным ураном, считает официальный представитель МИД России

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Западные страны, поставляя Киеву снаряды с обедненным ураном, могут получить с Украины "урановое зерно", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции "Спутник".

"А какое такое зерно с Украины они будут поставлять, если они [западные страны] поставляют на Украину, на территории, контролируемые киевским режимом, снаряды с обедненным ураном", - задалась вопросом дипломат.

Комментируя оговорку главы МИД ФРГ Анналены Бербок, Захарова сказала, что это будет уже не "кокаиновое зерно", а "урановое".

"Понимаю, что нельзя доверять тому, что говорит глава МИД Германии Анналена Бербок, потому что у нее много странных и противоречивых высказываний, - заметила Захарова. - Но после ее заявления о том, что Украина поставляет "кокаиновое зерно", честно говоря, задумалась: возможно, это те самые часы, которые дважды в день показывают правильное время".

В целом ситуация вокруг поставок зерна с Украины, по мнению официального представителя МИД РФ, "доходит до абсолютного абсурда". По словам Захаровой, если Запад и Киев обеспокоены проблемой доставки продовольствия в беднейшие страны, то "о каких таких уступках, на которые они не готовы дать согласие, может идти речь?" "Если это высокие цели гуманитарного характера, если это такая благородная миссия, то все нужно сделать для того, чтобы она реализовалась: нужно разблокировать счета, прекратить тормозить продвижение российского продовольствия в портах мира", - указала дипломат.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны не собираются менять позицию по зерновой сделке. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции после переговоров с главой российского государства Владимиром Путиным сказал, что, "конечно, Украине нужно смягчить свой подход, чтобы делать совместные шаги с РФ".