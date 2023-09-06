Рогов сообщил о переброске бригады спецназначения "Азов" на запорожское направление

Председатель движения "Мы вместе с Россией" отметил, что боевики чаще старались оставаться на второй линии или действовать в виде ДРГ

МЕЛИТОПОЛЬ, 6 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебросили в район города Орехова, от которого украинские силы пытаются наступать в Запорожской области, бригаду специального назначения "Азов" (признан террористической организацией и запрещен в РФ). Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховское направление перебросили боевиков бригады специального назначения "Азов" из-под Кременной. Их нормально там уничтожают, но они появились на ореховском направлении запорожского фронта. Похоже, с резервами у ВСУ все плохо, что начали бросать на гарантированный убой "азовцев", которые чаще старались оставаться на второй линии или действовать в виде ДРГ", - сказал Рогов.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за три месяца ВСУ потеряли более 66 тыс. военнослужащих и 7,6 тыс. единиц различного вооружения, не достигнув своих целей ни на одном из направлений. 4 сентября президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление провалилось.