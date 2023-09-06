Россия сочла приемлемой кандидатуру Найджела Кейси на пост посла Британии в Москве

Дипломат вступит в должность в ноябре 2023 года

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Российская сторона проинформировала посольство Великобритании в Москве о том, что считает приемлемой кандидатуру Найджела Кейси на пост нового посла в РФ. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ.

В дипведомстве отметили, что британская сторона весной обратилась в МИД России для получения согласия на назначение Найджела Кейси послом в России.

"После завершения необходимых процедур в июне этого года посольство Великобритании в Москве было проинформировано о приемлемости кандидатуры Кейси", - сообщили в МИД РФ.

Ранее МИД Соединенного Королевства сообщил, что новым британским послом в Москве станет кадровый дипломат Найджел Кейси. Он вступит в должность в ноябре 2023 года.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не ожидает, что с началом работы Кейси в отношениях Москвы и Лондона что-то поменяется.