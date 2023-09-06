В Ясиноватой сообщили о повреждениях около 70% домов в результате обстрелов ВСУ

С начала СВО в городе разбито порядка 2,4 тыс. объектов, сообщил мэр Дмитрий Шевченко

ДОНЕЦК, 6 сентября. /ТАСС/. Более 2 тыс. объектов повреждены в Ясиноватой в ДНР из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала специальной военной операции (СВО), в частности, повреждены 70% многоквартирных жилых домов и 75% - в частном секторе. Об этом сообщил в эфире телеканала "Россия-24" мэр города Дмитрий Шевченко.

"С начала СВО в городе Ясиноватая разбито порядка 2,4 тыс. объектов. Из них основное - многоквартирные дома, частный сектор и социальные объекты. У нас порядка 70% поврежден многоквартирный фонд и порядка 75% - частный сектор. Если говорить натуральными цифрами, всего в Ясиноватой 369 многоквартирных домов, и 70% из них получили повреждения", - сказал Шевченко.

Он добавил, что все девять школ в городе получили повреждения в результате обстрелов, такая же ситуация с детскими садами и другими социальными объектами. По словам Шевченко, разрушается объектов больше, чем город при помощи Челябинской области, региона-шефа, может восстановить, но работы не прекращаются. Некоторые объекты восстанавливают по несколько раз, чтобы обеспечить проживание горожан, под обстрелами ремонтируются кровли.

Ясиноватая - город к северу от Донецка с населением более 30 тыс. человек, там находится крупный железнодорожный узел. С начала конфликта в Донбассе ВСУ постоянно обстреливают город и его окрестности.