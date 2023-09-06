Матвиенко поздравила жителей Чечни с Днем республики

Председатель Совета Федерации отметила, что этот праздник символизирует нерушимую сплоченность проживающих в регионе людей перед лицом любых испытаний

ГРОЗНЫЙ, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поздравила главу Чечни Рамзана Кадырова, председателя парламента региона Магомеда Даудова и всех жителей с Днем республики. Спикер отметила, что этот праздник символизирует нерушимую сплоченность жителей Чечни перед лицом любых испытаний.

"Поздравляю вас и всех жителей республики с Днем Республики (День гражданского согласия и единения). Этот день, символизирующий нерушимую сплоченность жителей Чечни перед лицом любых испытаний, занимает одно из центральных мест в календаре праздников и памятных дат региона. Несгибаемая воля чеченского народа, его искренняя и глубокая любовь к своей земле, стремление идти по пути мира и созидания составляют надежный фундамент стабильного развития и процветания республики", - говорится в телеграмме, которая имеется в распоряжении ТАСС.

Матвиенко отметила, что все позитивные перемены в регионе стали возможны благодаря усилиям первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, проявившего лидерские качества в сложный период острых противоречий в обществе.

"Подтверждением правильности выбранного им курса стали успехи в промышленности и сельском хозяйстве, социально-экономической сфере, укрепление инвестиционного и инновационного потенциала Чечни. Чечня - надежный оплот России на Северном Кавказе, важный и перспективный во всех отношениях регион, и я уверена, что впереди у него новые достижения и широкие возможности", - добавила она.

День Чеченской Республики, или День гражданского согласия и единения, ежегодно отмечается 6 сентября и является один из главных праздников для региона. Указ о его праздновании был подписан в 2002 году главой администрации региона, а в последующем и первым президентом республики Ахматом-Хаджи Кадыровым.