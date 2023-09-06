Посол КНР выразил готовность докладывать о проблемах российских туристов "на самый верх"

Чжан Ханьхуэй заявил о необходимости сохранения партнерских отношений в сфере туризма между странами

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что будет докладывать "на самый верх" о случаях возникновения проблем у туристов из России.

"Если с нашей стороны появляются какие-нибудь проблемы, если кто-нибудь плохо относится к российским туристам, я готов сам урегулировать эту проблему, я готов доложить такие вопросы до самой верхушки", - сказал он журналистам на посвященном 10-летию инициативы "Один пояс - один путь" семинаре, прошедшем в посольстве Китая в Москве.

Посол также выразил надежду на то, что инцидентов с недопуском китайских туристов в Россию больше не будет. "Мы надеемся, что повторения таких случаев не будет. С нашей стороны тоже, - продолжил он. - Нужно с двух сторон направить совместные усилия, для того чтобы создать благоприятные условия для наших туристов".

Кроме того, Чжан Ханьхуэй обратил внимание на то, что китайские туристы "настроены приезжать в Россию". "Они питают добрые чувства дружбы к России, к российскому народу", - подчеркнул дипломат.

"Сегодня Китай и Россия - стратегические партнеры, мы должны быть вместе, нельзя отталкивать друг друга", - заключил посол.

Ранее на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев заявил, что ситуация, возникшая в связи с отказом 29 июля пяти китайским гражданам во въезде в Россию через российско-казахстанскую границу в автомобильном пункте пропуска в Астраханской области, лишена политического контекста и не отразится на состоянии двусторонних отношений, а раздувание шумихи выгодно лишь недоброжелателям.