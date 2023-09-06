Песков заявил, что информация о проведении учений Армении и США вызывает настороженность

Москва будет глубоко анализировать эту ситуацию и следить за ее развитием, отметил пресс-секретарь президента РФ

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Информация о проведении совместных армяно-американских учений на территории Армении вызывает настороженность, Москва будет глубоко анализировать эту ситуацию и следить за ее развитием. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"По учениям, безусловно, такие новости вызывают настороженность особенно в нынешней ситуации. Поэтому будем глубоко анализировать эти новости и отслеживать ситуацию", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее в Минобороны Армении сообщили, что совместные военные учения Армении и США Eagle Partner 2023 пройдут на армянской территории с 11 по 20 сентября.

В понедельник председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер заявил, что Армении следует вступить в Североатлантический альянс. Позднее в тот же день заместитель министра иностранных дел Армении Ваан Костанян заявил, что страна сотрудничает с НАТО в различных форматах и готова продолжить этот процесс.