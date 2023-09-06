Песков высоко оценил гражданскую активность бойцов СВО, баллотирующихся в органы власти

По словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле оценивают это "как должность"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Гражданская активность бойцов СВО, баллотирующихся в органы власти, заслуживает самой высокой оценки, отметил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, в Кремле оценивают это "как должность". "Это абсолютно нормально и, безусловно, такая гражданская активность этих наших граждан, героев, безусловно, заслуживает самой высокой оценки", - сказал он.

"Безусловно, это люди, которые проявляют свою гражданскую позицию, акты героизма, мужество, смелость. Конечно же, это будет сказываться и на их повседневной деятельности", - добавил Песков.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше четырех тысяч избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.