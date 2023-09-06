Песков заявил, что США подстегивают Украину к войне, но это не может повлиять на ход СВО

Пресс-секретарь президента России заявил, что Соединенные Штаты собираются вести этот конфликт до последнего украинца

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Вашингтон подталкивает Киев вести войну до последнего украинца и не жалеет на это никаких средств, но это не может повлиять на ход специальной военной операции (СВО), заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он прокомментировал информацию о том, что во время визита в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена может быть объявлено о выделении Украине дополнительной финансовой помощи.

"Мы неоднократно слышали заявления о том, что они намерены и дальше помогать Киеву столько, сколько потребуется. Иными словами, они собираются дальше поддерживать Украину фактически в состоянии войны и вести эту войну до последнего украинца, не жалея на это никаких денег. Мы это воспринимаем именно так. Мы это знаем. Повлиять на ход специальной военной операции это не сможет", - подчеркнул представитель Кремля.