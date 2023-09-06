Песков напомнил Лондону, что ЧВК "Вагнер" де-юре не существует

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы Великобритании объявить организацию террористической

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать планы Великобритании объявить ЧВК "Вагнер" террористической организацией, заметив лишь, что юридически такой компании не существует.

"Нет, здесь нечего комментировать. Здесь, наверное, можно только напомнить, что де-юре такой группы не существует", - сказал представитель Кремля журналистам.

О том, что правительство Великобритании включит ЧВК "Вагнер" в перечень террористических организаций, во вторник сообщила глава МВД королевства Суэлла Браверман, слова которой приводит вещательная корпорация Би-би-си. По версии министра, "они - террористы", а "указ о внесении в список террористических организаций закрепит данный факт в законодательстве Соединенного Королевства". Браверман также утверждала, что деятельность ЧВК на Украине и в Африке создает "угрозу глобальной безопасности".

Проект указа, правом издавать который наделена глава МВД, вскоре должен быть представлен парламенту. Объявление ЧВК "Вагнер" террористической организацией поставит ее участников вне закона на территории Великобритании.