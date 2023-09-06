Нарышкин заявил, что Великобритания остается опасным геополитическим противником России

По словам директора СВР, просторечная фраза "англичанка гадит" остается "на слуху и в наши дни"

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Великобритания на протяжении долгого времени была и остается опасным геополитическим противником РФ, фраза "англичанка гадит" актуальна и сегодня. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью журналу "Национальная оборона".

"Великобритания на протяжении многих веков была и остается опасным геополитическим противником нашей Родины", - сказал директор СВР. Он добавил, что "нити многих войн и конфликтов в Европе с вовлечением России против ее интересов зачастую вели в Лондон".

В этом контексте Нарышкин отметил, что просторечная фраза "англичанка гадит" остается "на слуху и в наши дни". "Примеров закулисных интриг, провокаций британцев против нашей страны можно приводить не десятками - сотнями, - продолжил он. - Конечно, мощь Великобритании давно уже пошла на убыль, но, ведомая беспринципным сюзереном, она продолжает оставаться крайне опасной".

По словам Нарышкина, Великобритания "уже давно играет ведомую, а не ведущую роль в американо-британском тандеме". "Американцы не очень-то считаются со своими союзниками, используя их исключительно в своих интересах", - уверен он.

Отвечая на вопрос о том, стали ли британцы и американцы главными противниками России, глава СВР указал, что "не стал бы преувеличивать единство англосаксонских элит и их роль в международной политике, хотя и их недооценка также недопустима".