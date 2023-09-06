Песков считает преждевременным оценивать работу ЦИК до Единого дня голосования

Он пройдет 10 сентября

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал давать оценки работе Центризбиркома (ЦИК) и его главы Эллы Памфиловой в ходе предвыборной кампании, призвал дождаться проведения Единого дня голосования.

"Давайте в понедельник будем отвечать на эти вопросы, сейчас очевидно преждевременно давать какие-то оценки", - сказал представитель Кремля журналистам.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые выборы пройдут в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.